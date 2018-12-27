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Batman'da kumar operasyonu

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından bir kahvehaneye kumar operasyonu düzenlendi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, poker diye tabir edilen kumar oyununun oynatıldığı tespit edilmiş, işyerinde kumar oynanan masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı, 81 adet farklı renkte poker pulu ve toplamda 10 bin 155 TL para ele geçirilmiştir. Ayrıca işyerinde ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan bir şahsa adli işlem yapılmış, işyerinde kumar oynayan 4 şahsa toplam bin 36 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşyeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır” denildi.

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