Batman'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Batman kent merkezinde fırtına kısa süreliğine etkili oldu. Fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı, Ömer Muhtar Bulvarı ve TPAO Bulvarı üzerindeki bazı binaların çatıları uçtu. Kuvvetli fırtınada uçan çatılar nedeniyle 4 vatandaş yaralanırken, birçok farklı noktada da iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. Fırtına nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti.