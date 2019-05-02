İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Batman'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Batman kent merkezinde kısa süreliğine etkili olan fırtına birçok binanın çatısını uçurdu, ağaçları kökünden kopardı ve bazı park halindeki araçlara da zarar verdi.



Batman kent merkezinde fırtına kısa süreliğine etkili oldu. Fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı, Ömer Muhtar Bulvarı ve TPAO Bulvarı üzerindeki bazı binaların çatıları uçtu. Kuvvetli fırtınada uçan çatılar nedeniyle 4 vatandaş yaralanırken, birçok farklı noktada da iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. Fırtına nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.