Batman'da mahalle sakinleri metruk binaların yıkılmasını istiyor

Batman Raman Mahallesi sakinleri, Meydan Mahallesinde Komando Caddesi ve Raman Sokağı bitişiğinde yer alan metruk haldeki binanın uyuşturucu kullanıcılarının meskeni haline geldiğini söyledi. 3 katlı binanın ilgililerce yıkılıp yeniden yapılacağını ama 1,5 aydır herhangi bir girişimin olmadığını kaydeden mahalle sakinleri, “Sözde bu bina yıkılıp tekrar inşa edilecekti ama yıkımla ilgili herhangi bir gelişme yok. Yıkım işlemi gecikince de boş bina balicilerin, uyuşturucu kullanıcıların adeta yuvası haline gelmiş. Bizler, ailelerimiz ve çocuklarımızı güvende hissetmiyoruz. Binanın yıkılıp tekrar inşa edileceği söylentisi havada kalmasın ve bir an önce yıkılsın istiyoruz. Çünkü huzurumuz kalmadı” ifadelerini kullandı.