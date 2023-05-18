Batman'da masa tenisi turnuvası sona erdi

Batman'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan masa tenisi turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Haftası kapsamında yapılan sportif etkinlikler, il genelinde yapılan Masa Tenisi turnuvası ile devam etti. TPAO Masa Tenisi eğitim merkezinde genç, kadın ve erkek kategorilerinde ferdi olarak yapıldı. Yapılan müsabakalarda 80 erkek ve 40 kadın sporcu katılım sağladı. Dereceye giren sporculara madalya verildi.