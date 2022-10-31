Batman'da Mereto Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirilecek

Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakım yükselikteki Mereto Dağı eteklerinde ilk defa ilaçlarda, kozmetik ürünlerde, yemeklik yağ, yemeklerde baharat ve boya maddesi olarak kullanılan aspir bitkisi yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla deneme ekimleri başlatıldı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı ürünler yetiştirilmeye devam ediliyor. Çilek yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Sason ilçesinde bu defa yağın ham maddesindeki dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için ilçedeki Batman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencilerinin farklı arayışları devam ediyor. İlçede ilk defa kaliteli yağın ham maddesi olarak bilinen aspir bitkisi deneme amaçlı toprakla buluşturan Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde faaliyet yürüten Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencileri, bir dönümlük alana aspir bitki tohumu ekti. Aspir bitkisini deneme amaçlı ektiklerini belirten Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ürünler bölümü öğretim üyesi Dr. Mehtap Andıran, aspir bitkisinden elde edilen yağın kalite bakımından zeytin yağı ile aynı olduğunu belirterek, bölgede yetişmesi durumunda çiftçilere ek gelir sağlayacağını söyledi. Dr. Mehtap Andıran, “Burada yaptığımız çalışma ile aspir bitkisinde farklı zamanlarda yetiştiriciliği deneme çalışmasıdır. Bu bölgede en iyi ekim mevsimini belirleme çalışmalarını yürütüyoruz. Aspir bitkisi bir yağ bitkisi ürünüdür. Ülkemizdeki yağ açığını kapatmak amacıyla deneme ekimleri başlattık. Ayçiçeği tek başına yağ ihtiyacını karşılayamadığını görüyoruz. Yağ ham maddesi olarak biz aspir bitkisi ile açığı kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Susuz alanda bir dönümden yaklaşık 200 kilogram aspiri bitki tohumu elde edilebilir. Bu bölgede bilinen bir bitki değildir. Sulu alanda ise bu miktar 300 ile 350 kilograma kadar yükselmektedir. Bu bölgede yaygınlaşması durumunda yağ fabrikalarının açılmasının da önünü açacak. Bu da daha fazla işsiz insanın istihdamına yol açar. Bölgedeki çiftçilerimiz için alternatif bir ürün olacak ve bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.