Batman'da mesire alanını kirletenlere tepki

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni yapılan mesire alanında düzenlenen piknik etkinliklerinin ardından çöplerin toplanmaması vatandaşların tepkisini çekti.

Hafta sonları ailesi ile birlikte güzel vakit geçirip piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan mesire alanı, çöpten oturulamaz hale geldi. Öğrencilerin yaptıkları piknik sonrası çöplerini toplanmadığını fark eden mesire alanı görevlileri, öğrenci ve okul yöneticilerini uyardı. Uyarılara rağmen öğrenci ve okul yöneticilerinin alanı temizlememesi çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, piknik sonrası kullanılan bölgenin piknikçiler tarafından temizlenmesi gerektiğini belirterek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.