Batman'da meslektaşları öldürülen pazarcılar, tezgah açmadı

Batman'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek (24), olayın yaşandığı yerde meslektaşları tarafından anıldı. Özbek'in öldürülmesine tepki gösteren pazarcılar, bugün tezgah açmadı.

Batman'da, 14 Eylül'de iki grup arasında sahte para yüzünden çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek, meslektaşları tarafından olayın yaşandığı yerde kırmızı karanfillerle anıldı. Pazarcı arkadaşlarının yanı sıra ailesinin de katıldığı anmada annesi Dilşah Özbek gözyaşlarına hakim olamazken, Deniz Özbek'in vurulduğu yere karanfiller bırakıldı.

Özbek'i anmak için bir araya gelen onlarca pazarcı, arkadaşlarının öldürülmesine tepki göstermek için bugün tezgah açmadı. Semt Pazarı Derneği Başkanı Bahri Keleş, "Arkadaşımız Deniz, ekmek parası için tezgahının başındaydı. Uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Artık bu olaylar son bulsun. Onun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Pazarda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.