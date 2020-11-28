Batman'da mevsimin ilk karı köyleri beyaza bürüdü

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri ve Bitlis il sınırlarını birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, sabah uyandığında mevsimin ilk karıyla tanıştı. Köyleri beyaza bürünen vatandaşlar, kar telaşı yaşadı. Köylüler etkisini arttıran kar yağışının bölgede yaklaşık 6 ay boyunca etkili olacağını söyledi.