Batman'da mevsimin ilk karı köyleri beyaza bürüdü

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri ve Bitlis il sınırlarını birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, sabah uyandığında mevsimin ilk karıyla tanıştı. Köyleri beyaza bürünen vatandaşlar, kar telaşı yaşadı. Köylüler etkisini arttıran kar yağışının bölgede yaklaşık 6 ay boyunca etkili olacağını söyledi.