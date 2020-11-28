İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da mevsimin ilk karı köyleri beyaza bürüdü

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.


Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri ve Bitlis il sınırlarını birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, sabah uyandığında mevsimin ilk karıyla tanıştı. Köyleri beyaza bürünen vatandaşlar, kar telaşı yaşadı. Köylüler etkisini arttıran kar yağışının bölgede yaklaşık 6 ay boyunca etkili olacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.