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Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

Batman’da bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çalarken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları görenlere ’pes’ dedirtti.

Batman'da bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çalarken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları görenlere 'pes' dedirtti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, bir işletmenin önünde park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti çalarak kayıplara karışan zanlının rahat tavırları görenlere pes dedirtirken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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