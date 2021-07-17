Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı

Olay dün akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde bulunan muhtarlık binasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıkan binada alevler hızla büyüdü ve yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın maddi hasara neden oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.