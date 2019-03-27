Batman'da MYO Çocuk Gelişimi Programı drama salonu açıldı

Dr. Aydın Durmuş'un katılımıyla Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı drama salonunun açılışı yapıldı.

Açılışa Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un yanı sıra üniversitenin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik, akademisyenler, Sakarya İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, aileleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı drama salonunun açılış kurdelesini kesen Rektör Durmuş, drama salonun üniversite öğrencilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un, Sakarya İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerine hikaye kitapları hediye ettiği açılış programı, Batman Jimnastik Kulübü'nün jimnastik gösterisi, çocuk gelişimi öğrencileri palyaço gösterisi, çocuk gelişimi öğrencileri tiyatro gösterisi ile devam etti.

Bir birinden farklı oyunların gösterildiği program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.