Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Batman'ın Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında, su samurunun kırsalda dolaşmakta olduğu ve vatandaşların kendisini çektiğini gördükten sonra kaçarak Gercüş göletine girdiği görüldü. Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.