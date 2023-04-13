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Batman'da Nisan ortasında etkili olan kar, köyleri beyaza bürüdü

Batman’ın Sason ilçesinde Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyleri beyaza bürüdü.

Batman'ın Sason ilçesinde Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyleri beyaza bürüdü.


Sason ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar, baharı beklerken sabaha kar yağışı ile uyandı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bazı köylerde vatandaşlar kar üzerinde hayvanlarını besledi. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy yolları, ilçe şantiye ekiplerinin müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

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