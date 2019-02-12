Batman'da Ocak ayında 60 bin kişi uçtu

Ocak ayında Batman Havalimanı'nda 59 bin 485 yolcu havayolunu kullandı.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; ocak ayında Batman Havalimanı'nda iç hatlardan 59 bin 485 yolcu uçtu. 2019 yılı Ocak ayında Batman Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 396 olduğu öğrenilirken, 2019 yılı Ocak ayında Batman Havalimanı yük trafiği ise toplamda 534 ton olarak gerçekleşti.