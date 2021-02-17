Batman'da Ocak ayında konut satışı azaldı

Batman'da konut satışları ocak ayında yüzde 30 oranında azalarak 266 olarak gerçekleşti. Batman'da konut alanların yüzde 57'si ikinci el konutları tercih etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 37,9 azalırken, Batman'da konut satışları yüzde 30 azaldı. Batman'da konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında azalarak 266 oldu. Bu satışların 115'i ilk satış, 151'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Batman'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 oranında azalarak 31 oldu. İpotekli satışın 14'ü ilk satış, 17'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.