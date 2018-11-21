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Batman'da ‘Öğrenme Şenliği' düzenlendi

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında “Öğrenme Şenliği” etkinliği düzenledi.


Etkinliğe, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Atmalar, kamu kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin stantlarını tek tek gezerek inceleyen Vali Hulusi Şahin, stantları gezdikten sonra körling denemesi yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen ve özellikle bütün illerimizin katıldığı Öğrenme Şenlikleri kapsamında bugün bizde ilimizde bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlarımız var. Özellikle Gençlik Spor, Tarım İl Müdürlüğü, İşkur Müdürlüğümüz, Kızılay ve adını sayamadığım diğer kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Valimizin teşrifleriyle ve bu öğrencilerimizin Hayat Boyu Öğrenme kapsamında bir şey öğrenmek istiyorum diyen herkesin burada öğreneceği birçok tecrübe var” dedi.

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