Batman'da öğretmenlerden sanat günlüğü etkinliği

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı sanat öğretmenleri tarafından kentte sanat günleri çerçevesinde resim ve heykel sergisi ile birlikte müzik etkinliği düzenlendi.

Atatürk Parkı yanında yapılan etkinlikte öğretmenler tarafından bir yıldır yürütülen çalışmalar sergide yer aldı. Etkinliğe katılan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenlerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurtaran, sergiyi dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Kurtaran, Batman sanat merkezi bünyesinde hem görsel sanatlar atölyesi hem de müzik atölyesinin olduğunu belirtti. Öğretmenlerin çeşitli çalışmalar yaptığı görsel ve müzik atölyesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin katılım sağladığını aktaran Kurtaran, “Özellikle şu sergi bize şunu gösteriyor ki Batman, gerçekten sanata ve sanat faaliyetlerine duyarlı bir şehir. Buna öğretmenlerimizin enerjisini, katılımını sağladığımızda bu çalışmalar gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya çıkartmakta. Ben, iki gün burada sergilenecek olan bu sergimizin özellikle tüm Batmanlı hemşehrilerimizin ziyaret etmesini talep ediyorum” dedi.