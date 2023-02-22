Batman'da okullar açıldı: Taşımacılık yapan servisler denetleniyor

Batman'ın Sason ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Jandarma trafik ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Sason'da 2021-2023 karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı dahilinde, eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi başlamasıyla birlikte, Sason İlçe Jandarma karakol komutanlığı trafik jandarması tarafından okul servis araçları denetimi yapılarak okullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Okul giriş çıkış saatlerinde okul bölgelerinde ve ana caddelerde görev alan jandarma trafik ekipleri, servis minibüslerini sıkı denetimden geçiriyor. Belgelerden araçta bulunması gereken malzemelere kadar her şeyi bir bir denetleyen ekipler, aynı zamanda serviste bulunan öğrencilere de okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin güven ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları ve trafik eğitimi almaları çerçevesinde düzenlenen denetimlerin devam edeceği bildirildi.