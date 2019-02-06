Batman'da 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği çerçevesinde Batman'da uygulama gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Soraçan Kavşağında yapılan uygulamaya Batman Vali Hulusi Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, yaşlı ve engelli bireyler katıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Vali Hulusi Şahin, "Şehrimizin bütün yaya arterlerinde yayalarımız öncelik haklarını kullanıyorlar. Çocuklarımız okullardan çıktıktan sonra yaya geçitlerine geldiklerinde sürücülerimiz yol veriyorlar. Bu medeni dünyanın uyguladığı bizimde mevzuatımızda olan bir uygulamadır. Bugüne kadar uygulanamıyordu filen ama bundan sonra bu kampanya ile beraber artık yaya geçitleri yayaların olacak. Sürücülerimizde bu konuda bilinçlenmesini tavsiye ediyorum ve bundan sonra ceza işlemler uygulanacaktır. Aynı zamanda fahri trafik denetçilerde takip edecektir. Bütün trafik ekiplerimiz yaya geçitlerinde çalışıyorlar. Böylece yaya geçitlerimiz sadece dekor olmaktan çıkıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve beraberindekiler sürücüleri uyararak yayalara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.