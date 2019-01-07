Batman'da ‘Orda bir Köy Var Uzakta' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü ‘Orda bir Köy Var Uzakta' projesi kapsamında Batman'ın Gercüş ilçesine 60 kilometre uzaklığında bulunan Yemişli köyüne gidildi. Proje kapsamında öğrencilere Badminton Federasyonunun gönderdiği raket, top, file, dikme ve spor malzemesi hediye edildi.

Gercüş Gençlik Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural “Badminton Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığının beraber yürütmüş olduğu ‘Orda bir köy var uzakta' projesi kapsamında Gercüş ilçesine bağlı en uzak ve en mahrum köylerimizden olan yemişli köyündeyiz. Burada 200'e yakın öğrencimiz eğitim faaliyeti yürütmektedir. Bizlerde bu çocukların sportif alanlarında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek için bu proje kapsamında malzeme yardımında bulunarak bu alanda onları destekliyoruz. Daha öncede köye halı saha inşa ederek bu köydeki öğrencilerimizin spor alanlarını genişledik” diye konuştu.

Okul öğrencileri “Bu oyunu hiç oynamamıştık. Daha önce televizyonda izliyordum şimdi bu oyun köyümüze geldi. Oyunu oynadık çok eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Yemişli İlk Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı Kerem Argün ise Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu proje kapsamında okullarında badminton malzemeleri dağıtıldığını söyledi. Argün, "Bizim köyümüz Batman merkeze 128 kilometre uzaklıkta. Biz burada spor malzemeleri konusunda birçok sıkıntı yaşıyoruz. Tabi bunun kapsamında sağ olsunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda bize destekte bulundu. Bu malzemeler sadece badminton branşıyla kalmayıp da diğer branşlardan da destek bekliyoruz. Bu köy uzak olduğu için çocuklarımız mağdur edilmesin sadece badminton sporu değil diğer branşları da öğrenmeleri için gerekli malzemelerinin gelmesini bekliyoruz” dedi.