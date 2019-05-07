Batman'da oto hırsızı tutuklandı

Batman'da oto hırsızlığı yapan yaşı küçük bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından oto hırsızlığı yapan bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlerin ardından adli makamlara sevk edilen yaşı küçük şahıs tutuklandı. Batman Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde 2 Mayıs 2019'da park halinde bulunan bir aracın çalınması olayı ile ilgili görevlilerimizin yapmış olduğu titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilmiş olup, şüpheli yaşı küçük şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış ve şüpheli şahsın çalmış olduğu araç müştekisine teslim edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.