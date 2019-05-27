Batman'da oto hırsızı yakalandı

Batman'da hırsız, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu çaldığı otomobil ile yakalandı.

Batman'da çalınan lüks otomobil, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 23 Mayıs 2019 günü araç çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çok yönlü ve titiz araştırmalar neticesinde araç 24 Mayıs 2019 günü şüpheli N.G. isimli şahısla birlikte yakalanmıştır. Araç müştekisine teslim edilmiş, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs N.G. mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.