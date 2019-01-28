Batman'da oto hırsızını polis kıskıvrak yakaladı

Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.

Park halinde bulunan bir aracın çalınması olayı ile ilgili ekipler yapmış olduğu titiz ve çok yönlü çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A.G. isimli şahsın olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şahıs bir benzinlikte akaryakıt alırken suçüstü yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.