Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı

Batman-Sason karayolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde Batman istikametine doğru seyir halinde olan Özkan K. hakimiyetindeki 45 AFH538 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.