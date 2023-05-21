Batman'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı

Batman'da otomobil ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman kent merkezi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fren mesafesini koruyamayan 38 AHC 801 plakalı otomobil, 72 AAP 744 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.