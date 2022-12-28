Batman'da otomobil defalarca takla attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Kozluk istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çarıklı köyü mevkiinde defalarca takla atarak durabildi. Sürücü ve araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, yardım talebinde bulundu.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yeri kamerasıyla anbean kaydedildi.