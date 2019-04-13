Batmanda otomobil devrildi 3 yaralı

Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil devrilerek önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın girişindeki asma katına çarptı.
Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil devrilerek önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın girişindeki asma katına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Cudi Mahallesinde meydana geldi. 47 LK 875 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobil önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın 3 metre yüksekliğindeki asma katına çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.