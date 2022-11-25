Batman'da otomobil kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü aşırı yağışlardan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Trafikteki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan iki kişi AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.