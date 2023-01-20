Batman'da otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde araçta bulunun 3 kişiden 2'sinin öldüğünü, 1'inin ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan şahıs hastaneye sevk edilirken, ölenler morga götürüldü. Araç plakası ve ölenlerin kimliği belirlenemezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.