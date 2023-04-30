İhlas Haber Ajansı

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Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman’da otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Batman'da otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 34 LP 1482 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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