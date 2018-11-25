Batman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 07 ZAP 62 palakalı otomobil, Batman Kozluk karayolundan Batman istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak durdu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.