İhlas Haber Ajansı

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Batman'da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Batman-Sason karayolu üzerinde Mozgalane kavşağında 76 AAG 823 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada isimleri belirlenemeyen aynı aileden oluğu belirtilen otomobil sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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