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Batman'da otomobilin ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı

Batman’da hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu ters dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Batman'da hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu ters dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Altan idaresindeki 34 FT 9571 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çaptı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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