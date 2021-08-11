İhlas Haber Ajansı

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Batman'da pazar yerlerinde esnafa HES kodu sorgulaması başlatıldı

Batman’da hızla artış gösteren korona virüs vakalarının ardından denetimler de sıklaştı.

Batman'da hızla artış gösteren korona virüs vakalarının ardından denetimler de sıklaştı. Bu kapsamda pazar yerlerindeki esnafa HES kodu sorgulaması başlatıldı.


Korona virüsün hızlı bir şekilde artış gösterdiği şehirlerden birisi olan Batman'da denetimler sıkılaştırıldı. Yetkililer dört bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Batman'da bir yandan aşılanma ile ilgili çalışmalar yapılırken bir yandan da denetimlere ağırlık verildi. Bu sabah zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde esnaftan HES kodu sorgulamaya başladı.

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