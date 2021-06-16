Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Batman'da kiraladıkları araçla TPAO'ya ait 6 farklı petrol kuyusundan 50 metre kablo çaldığı tespit edilen 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre çeşitli tarihlerde Beşiri ilçesine bağlı Hıca köyü sınırları içinde TPAO'ya ait 6 farklı petrol kuyusundan kablo çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı suç araştırma timleri olarak bilinen JASAT ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kiralık olduğu tespit edilen bir aracın petrol kuyularına girip çıktığını tespit ederek aracı fiziki takibe aldı. Takibe alınan kiralık aracı İkiköprü Karakoluna bağlı ekiplerle birlikte durduran JASAT ekipleri, yatıkları sorguda suçlarını itiraf eden 3 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. 3 şüpheli, karakolda jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.