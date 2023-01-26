Batman'da petrol sahasında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Batman'da, akşam saatlerinde Oymataş üç kuyu mevkii petrol sahasında çıkan yangın geceyi aydınlattı. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Alınan bilgilere göre, Batman Oymataş üç kuyu mevkii petrol sahasında yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırtıldığı öğrenildi.