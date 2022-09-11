Batman'da piknik tüpü bomba gibi patladı

Batman'da bir binanın 4. katından aşağıya atılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Polisleri alarma geçiren olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dördüncü katında piknik tüpünün aniden alev almasıyla birlikte camdan aşağıya atılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatın bahçesine düşen piknik tüpü patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.