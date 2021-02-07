Batman'da polis 1 ayda 108 olayı aydınlattı

Açıklanan çalışmalarda birçok olayın aydınlatıldığı ve çeşitli suçlara karışan şahısların adalete teslim edildiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla son 1 ayda yapılan çalışmalar açıklandı. Batman genelinde 22 bin 26 şahıs ve 4 bin 265 araç sorgusu yapıldığı vurgulandı. Kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra 62 hırsızlık, 2 kapkaç olayı, 7 motosiklet hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı, 7 yankesicilik-dolandırıcılık olayı, 4 çalıntı malzeme müştekilerine teslim edilerek toplam 108 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Ayrıca son 1 ayda Batman'da çeşitli suçlara karışan 89 şüpheli şahıs ve aranan 172 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kayıp olarak aranan 17 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalar sonucunda 25 tabanca, 6 av tüfeği olmak üzere toplam 31 silah ele geçirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ise 15 ayrı adrese yapılan eşzamanlı baskında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 şahıstan 6'sı yakalandı. Şahısların toplam 59 yıl 8 ay 15 gün hapis cezaları bulunduğu kaydedildi.