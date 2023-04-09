Batman'da Polis Haftası çerçevesinde bilgi yarışması final programı düzenlendi

Batman'da 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde liseler arası bilgi yarışması final programı düzenlendi.

Batman'da Polis Haftası çerçevesinde 68 lise arasından finale kalan Batman Anadolu Lisesi, Batman Fen Lisesi ve Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında bilgi yarışması final programı düzenlendi.

Batman'da 68 lisenin yarışmaya katıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “68 tane orta öğretim kurumumuz katıldı ki çok yüksek bir oran. Resmi, özel, il ve ilçedeki 68 tane orta öğretim kurumumuz, lisemiz dâhil oldu bu etkinliğe. 6 Mart'tan beri devam eden bir süreç. Birkaç eleme oldu. Çeyrek final, yarı final ve bugün inşallah hep beraber izleyeceğimiz finale geldik. Tabi bunu özellikle 10 Nisan'a da Polis Haftasına da denk getirmeye çalıştık. Öyle ayarladık İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla beraber. Sevgili gençler, pazartesi 10 Nisan polis haftasını kutlayacağız. Bu sene 178. yılı kutlayacağız” dedi.

“Vatandaşları her konuda bilgilendirmeye devam ediyoruz”

Programda Polis Haftasına ilişkin konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, “Kurulduğu günden bu güne bilgisi, becerisi, tecrübesi, teknik donanımı, teknolojisi aklınıza gelen her türlü bilgi ve birikimiyle polis teşkilatının tek bir amacı vardır. Oda görev yaptığı il, ilçe nerede görevliyse orda ki bütün insanların çocuğundan büyüğüne herkesin önce can güvenliği ve akabinde de bu insanlarımızın mal güvenliğini korumaktır. Biz bunu Batman Emniyet Müdürlüğü olarak emin olun bütün gayretimizle yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında suç oluşmasın diye, çocuklarımız yanlışa düşmesin diye çok değişik etkinliklerimizde var" diye konuştu.

Suçu önlemeye yönelik çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifada eden Kıraç, şöyle konuştu:

"Nedir bunlar, kadına şiddet konusu en birinci görevlerimizden bir tanesi asayişin dışında kalan. Bunun yanında uyuşturucuyla mücadelede hepinizin bildiği meşhur poliçemiz ‘en iyi narkotik polisi anne' poliçemiz. Bunların yanında bütün vatandaşlarımızın her konuda ama aklınıza gelen suça yönelik suçun önlenmesine yönelik her türlü konuda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kimle yapıyoruz bunu malum asayiş şube ayrı, terör şube ayrı, özel harekat, trafik bunların ayrı bir görevi var ama bildiğiniz gibi toplum destekli polislik, aile içi şiddetteki arkadaşlar, narko timlerimiz bunlarda bu güne kadar tahmin ediyorum 70 bin öğrencimizle şu ana kadar baş başa kaldılar. Bütün öğrencilerimize okullarımızın çoğunda bu eğitimleri verdik. Biraz önce söylediğim gibi hem asayişi sağlarız hem de diğer etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

Final programına, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kürklü, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Adem Taşkın, Milli eğitim müdürü Mahmut Kurtaran, final programına kalan okul müdürleri ve öğrencileri katıldı.