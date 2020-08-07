Batman'da polise bıçaklı saldırı

Batman'da, iddiaya göre şizofreni hastası olan bir kişi, polise bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi ile yaralanan polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Batman merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, şizofreni hastası olan bir kişi, polise bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.