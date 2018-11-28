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Batman'da polisin şehit edilmesi olayıyla ilgili 10 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal Mahallesi’nde yapılan operasyonda 1 polisin şehit edilmesinin ardından olay ile ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal Mahallesi'nde yapılan operasyonda 1 polisin şehit edilmesinin ardından olay ile ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.


Dün tespit edilen eve baskına giden polis ekipleri ile evde bulunan terörist arasında çatışma çıkmış ve 1 polis memuru şehit olmuştu. Devam eden çatışmada terörist de silahıyla birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröriste yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle ilgili adresteki 5 kişinin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınanlar ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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