Batman'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etmesi nedeniyle Batman Üniversitesi ile Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) işbirliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma paneli gerçekleştirildi.

Merkez kampüste düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma paneline, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, USED Genel Başkanı Osman Bağaç, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Peter Janathan Starr, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi doktora öğrencisi Hacı Yaver Çerçi ve davetliler katıldı.

Panelde selamlama konuşması yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, insanlık ailesine herkesten çok katkı sunan bir medeniyetin evlatları olduklarını belirterek, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ömrünü bu medeniyetin değerlerini ortaya koymak için çalışarak geçirdiğini söyledi. Vali Şahin, “Kullandığımız sıfır sayısından geometriye kadar aklımıza gelebilecek bugünkü bilimin temeli mesnedi İslam dünyasının eseridir. Fuat hocamız işte bize bunları kazandırdı. Biz bunları unutmuştuk" dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını, ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Faut Sezgin yılı ilan etmesi üzerine bu paneli düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'te doğduğunu ifade eden Rektör Durmuş, "Kendisi tam bir ilim adamı olarak ömrünü İslam bilim tarihine adamış, günde 17 saat çalışarak mükemmel eserler ortaya çıkarmış ve İslam medeniyetinin bilimde ve teknikte ne kadar ilerlediğini ortaya koymuştur” diye konuştu.

USED Genel Başkanı Osman Bağaç da, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'a program yapma taleplerini geri çevirmediği ve desteklerini yakından göstermesi nedeniyle teşekkür etti.

Panel soru cevap ve ardından sinevizyon gösterimleri ile devam etti.