İhlas Haber Ajansı

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Batman'da Ramazan ayında artan dilencilere operasyon düzenlendi

Batman Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Batman Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dilenci yakalanırken yapılan aramada üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.


Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında halkın dini duygularını sömürerek, dilencilik adı altında menfaat sağlayarak haksız kazanç elde etmek isteyen dilenciler hakkında işlem başlatıldığını belirtildi. Vatandaş ve esnafdan gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 18 kişi hakkında işlem başlatıklarını, üzerilerindeki paraları irad edilmek üzere el koyulduğunu açıkladı.

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