Batman'da, Rumi Yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kılıktan kılığa giren gençler, sokaklarda renk cümbüşü oluşturarak girdikleri ev ve iş yerlerinden bahşiş topladı.

Batman'da Rumi Yılbaşı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sason ilçesinde yılbaşı nedeniyle ellerindeki erbanelerle iş yerleri ve evlere giren grup, hem vatandaşları coşturdu hem de bahşiş topladı.

Girdikleri kahvehanede gençlere bahşiş veren vatandaşlardan Taner Çelik, “Bizim ilçede geleneksel olarak her yıl kutlanan bir etkinliktir. Yılbaşından 13 gün sonra kutladığımız bir yılbaşı etkinliğidir. Vatandaşlarımız balkonlardan, camlardan ceviz ve şeker gibi bahşişler atıyor. Yöremize dışarıdan gelen memurlara bu yöremizi tanıtmış oluyoruz. Gençlerimizin bilgisayar başında zaman geçirmek yerine bu tür etkinliklere yönelmeleri bizleri çok sevindiriyor. Gençlerimizi sokaklarda ve kötü maddelerden uzaklaştıran güzel etkinlikler bunlar. Gençlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yöresel kadın kıyafeti giyerek kutlamalara renk katan gençlerden Muharrem Adlık, “Bu yaptığımız etkinlik buraların kültürüne ait bir gelenektir. Seresale diyoruz. Rumi yılbaşı kutlamalarıdır. Bu etkinliklerle bizden sonraki gençlerimizin de bilgisayar başında veya telefonlarda geçireceği zaman yerine böyle etkinliklere yöneltme amacındayız. 13 Ocak'ta kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Geleneksel Rumi Yılbaşı kutlamalarında kalabalık bir grup eşliğinde şarkı söyleyerek ilçe merkezini sokak sokak gezen gençlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterildi.