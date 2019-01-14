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Batman'da Rumi Yılbaşı kutlandı

Batman’da Rumi Yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Batman'da Rumi Yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kılıktan kılığa giren gençler sokaklarda renk cümbüşü oluşturarak eğlendi.


Batman'da Rumi Yılbaşı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. GAP Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle ellerindeki erbanelerle bir kahvehaneye giren grup hem vatandaşları coşturdu hem de bahşiş topladı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Ekrem Akbaş isimli tiyatro oyuncusu, “Rumi Yılbaşı her yıl ocak ayının 13'ünde kutlanıyor. Biz de bu geleneği Batman'ın yerel sanatçıları olarak sürdürüyoruz. Eskiden kalma kadim bir gelenektir. Ev ev dolaşılır. Küçük yaştakiler de yapıyor, büyükler de yapıyor. Bizler bu işi biraz daha profesyonelleştirdik. Bu işin sanat boyutu ile tiyatral olarak bunu oyunlaştırıp oda tiyatrosu şeklinde ev ev tek tek dolaşıp bu geleneği sürdürüyoruz” dedi.

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