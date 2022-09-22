Batman'da sağanak sele dönüştü, evleri su bastı, araçlar suda sürüklendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar suda sürüklendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede yollar göle dönerken araçlar güçlükle hareket edebildi. Kısa sürede şiddetini arttıran yağış sele neden oldu. İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde evleri su bastı, araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, çamur ve kaya parçalarıyla kapanan yolu güçlükle açarak köye ulaşabildi. Meydana gelen selde bazı evler kullanılamaz hale gelirken, köylüler hayvanlarını son anda ahırlardan çıkararak kurtardı. Felakette herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarına akşam saatlerine kadar devam etti.