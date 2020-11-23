Batman'da sağlık çalışanlarına acil durum eğitimi verildi

Batman'ın Gercüş, Sason, Beşiri ve Hasankeyf devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına Acil ve Afet Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastane afet ve acil durum planı uygulayıcı eğitimi verildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünde 3 gün süren eğitimde, hastane afet ve acil durum planlaması uygulayıcı eğitiminde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylara müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, güvenlik ve emniyet, pisko-sosyal destek faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara ve eğitimcilere düzenlenen törenle katılım sertifikası veridi.