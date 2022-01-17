Batman'da sağlık ile şantiye ekipleri hasta çocuk için seferber oldu

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çakırpınar köyü Gortil mezrasında ateşi yükselen bir çocuğun imdadına şantiye ve sağlık ekipleri yetişti. 8 saat sonra ulaşıma açılan yoldan alınan hasta çocuk, Sason Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Çakırpınar köyüne bağlı Gortil mezrasından acil sağlık ekiplerini arayan köylüler, bir çocuğun ateşinin aniden yükseldiğini ve kusmaya başladığını belirterek yardım talebinde bulundu. Çocuk hastayı almaya giden sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunda hastaya ulaşamayınca ilçe şantiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Köy yoluna sevk edilen şantiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından karla kaplı yolu ulaşıma açan ekipler, sağlık ekiplerinin hasta çocuğa ulaşmasını sağladı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 8 saat sonra Sason Devlet Hastanesine getirilen çocuğun tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.