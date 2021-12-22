İhlas Haber Ajansı

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Batman'da sağlıkçılar 7 saat sonra doğum sancısı tutan hastaya ulaştı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

Batman’ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saat süren zorlu mücadelenin ardından ulaştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saat süren zorlu mücadelenin ardından ulaştı.


Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan S.T., isimli kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından hastaya ulaştı. Hasta yakınları, S.T.'nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğuyla karşılaştı. Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesine yetiştirildi.


S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer' bıraktı.

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