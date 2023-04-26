Batman'da sahte parayla telefon alan şahıs 64 bin lira ile yakalandı

Batman'da aldığı telefon karşılığında satıcıya sahte 13 bin 300 TL veren şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte 64 bin TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde telefon ticareti yapan A.Y., sattığı telefon karşılığında aldığı 13 bin 300 TL'nin sahte olduğunu fark edince durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı seri numaralı paranın başka bir mağazada daha kullanıldığını belirledi. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin H.O. olduğunu tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli H.O.'nun adresinde yapılan aramada, aynı seri numaralı sahte 64 bin TL ve sahte para ile aldığı telefon ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, ele geçirilen telefon ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.